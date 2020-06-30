شكرا لمتابعة خبر عن "التعاون الخليجي": قطار الخليج يربط 3 دول وينطلق في 2023 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة العبري، إن المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد الذي سيربط كلًّا من الإمارات والسعودية وعمان، سينتهي في 2023.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية في 2025 بربط البحرين والسعودية والكويت، موضحًا أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال كافة السلع بين دول المنطقة، في جلسة حوارية عبر الانترنت .

وأكد على أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

وقال إن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع الهامة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.