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شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 20 مخالفة ضريبية خلال زيارة 60 موقعًا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت الفرق الميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل، من ضبط 20 مخالفة ضريبية خلال زيارتها لـ 60 موقعاً في قطاع التجزئة والسيارات في منطقة الرياض.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن ذلك ضمن الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الجمارك.
وأشارت الهيئة إلى أن المخالفات تمثلت في عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وتم التأكد من تحصيل الضريبة 5%.
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