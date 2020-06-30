بالأرقام.. حصيلة حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمناطق والمحافظات والمدن

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 486 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 130766 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وتم تسجيل 478 في الهفوف و388 في مكة المكرمة و357 في الدمام و251 في المدينة المنورة و236 في المبرز و164 في الخبر و121 في أبها و103 في خميس مشيط و87 في الظهران و75 في كل من نجران والقطيف و43 في ينبع و41 في بقيق.

فيما تم تسجيل 37 في الخفجي و35 في كل من الدائر وجدة و33 في الباحة و30 في تبوك و27 في بيش و24 في كل من محايل والخرج و23 في جازان و22 في أحد ر فيدة و21 في وادي الدواسر و18 في كل من المندق والنماص و17 في كل من الدرب وبريدة والمخواة .

كما تم تسجيل 16 في الجفر و13 في كل من صفوى والعيون و12 في كل من شرورة وصامطة و11 في كل من العيدابي ووادي بن هشبل والنعيرية و10 في سكاكا و9 في الطائف و8 في خليص كل من أبوعريش والجبيل وبلجرشي والدرعية و7 في كل من حفر الباطن وراس تنورة.

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وتم تسجيل 6 في كل من صبيا والقنفذة والعقيق والمظيلف ووادي الفرع و5حالات في كل من بطحاء وتنومة والحرجة وحبونا ومليجة ومهد الذهب وحريملاء والمجاردة وظهران الجنوب والمزاحمية وبللسمر و4 في كل من حوطة سدير والدلم وسبت العلاية وقلوة و3 في كل من الطوال 3 في رفائع الجمش وبارق والعارضة وعنيزة.

وتم تسجيل حالتين فقط في كل من المضة والمجمعة وبيشة والزل في وعيون الجواء والحناكية وثادق وخيبر وليلى والقويعية ورجال المع وقرية العليا وثريبان وحالة واحدة في كل من خباش وعريعرة وثار وحرض والرويضة وعرعر والدوادمي ورابغ وطريف وسراة عبيدة والقحمة ونمرة ورنية وقيا والكامل.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كو فيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 190823، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3648؛ ما يرفع الإجمالي إلى 130766 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1649 حالة، بعد تسجيل 50 حالة.

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