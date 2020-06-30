وزارة الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا: الهفوف والرياض والمبرز في المقدمة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن أنَّ مدينة الهفوف تصدرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة 980 حالة، من أصل 4387 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة، وتم تسجيل 342 حالة في الرياض، و323 في المبرز، و308 في الدمام، و229 في الطائف، و167 في جدة، و144 في أبها، و132 في كل من: المدينة المنورة وهميس مشيط.

وتم تسجيل 94 في الخبر، و88 في نجران، و87 في القطيف، 70 في حائل، و64 في بريدة، و50 في الظهران، و39 في بقيق، و38 في محايل عسير، و32 في صفوى، و30 في الجفر، و29 في عنيزة، و28 في الرس، و26 في شرورة، و25 في كل من: حفر الباطن والمجمعة، و24 في الجبيل، و23 في أحد رفيدة، و21 في بيشة، و19 في كل من: رفائع الجمش وتبوك، و18 في العيون، و17 في كل من: سبت العلاية والخرج.

كما تم تسجيل 16 في سراة عبيدة، و14 في البكيرية، و13 في كل من: المضة وحريملاء والليث، و12 في كل من: أبو عريش والزلفي ووادي الدواسر وبللسمر، و11 في كل من: ينبع والمذنب، و10 في كل من: حوطة بني تميم وصامطة ورجال المع، و9 في كل من: حوطة سدير ورابغ وظهران الجنوب والنماص، و 8 في كل من: الحرجة والرويضة وتبالة.

أيضا، تم تسجيل 7 في كل من: العيدابي والدرب وعيون الجواء وبيش والسليل، و6 في كل من: بارق ومليجة والمخواة والمجاردة، و5 في كل من: تنومة وعريعرة وجازان ووادي بن هشبل وثادق والعلا ورفحا والقويعية والمظيلف، و4 في كل من: الأسياح والشنان ويدمة والبدائع وتربة وأملج والخفجي ووثيلان والسحن والبشائر، و3 في كل من: موقق وعرعر والباحة والخرمة والشملي وضرية ومهد الذهب والحرث وأم الدوم، وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: الرين وسكاكا والمحاني ورنية والبدع والقوز والمويه وأحد المسارحة وصبيا.

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كما تم تسجيل حالة واحدة في ك من: القرى وقلوة وطبرجل ووادي الفرع والحناكية وخيبر والنبهانية والقنفذة والفرشة والبطحاء وقرية العليا وبقعاء والموسم والطوال واضم وضياء وحبونا والعويقلة والدلم والدوادمي وضرماء وساجر.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 190823، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3648؛ ما يرفع الإجمالي إلى 130766، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1649 حالة، بعد تسجيل 50 حالة.

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