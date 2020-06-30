«التجارة» توضّح المنشآت التجارية المُلزمة بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني

طالبت العملاء بالإبلاغ عن المخالفين..

أوضحت وزارة التجارة، المنشآت التجارية المُلزمة بتوفير الدفع الإلكتروني للمُستهلكين والعملاء، مطالبة العملاء بالإبلاغ عن أيّ مخالفة فورًا. وبيّنت الوزارة أن تلك المنشآت تشمل الأنشطة ذات العلاقة بخدمات السيارات، مثل ورش ومحلات قطع غيار السيارات، وأنشطة السمكرة والدهان وإصلاح الإلكترونيات والتكييف والميكانيكا والغسيل والتلميع والبنشر ومحلات الزينة والتنجيد. كما تشمل هذه المنشآت أيضاً محطات الوقود، والخدمات الشخصية «مغاسل الملابس والحلاقين والمشاغل وصالونات التجميل النسائي»، وكذلك البقالات والتموينات. Advertisements ودعت وزارة التجارة، المُستهلكين والعملاء لرفع بلاغ فوري عبر الاتصال على رقم 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري، في حال عدم توفر الخدمة بتلك المنشآت. اقرأ أيضًا: بدءًا من 28 يوليو المقبل.. إلزام المطاعم والمقاهي في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني بدءًا من أول أبريل.. إلزام الصالونات والمغاسل بتوفير «الدفع الإلكتروني»

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