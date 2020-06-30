تحدثت عن أن هناك ٧ أنواع من الفيروسات التاجية..
أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الفحوصات المخبرية التأكيدية التي أجريت لفيروس كورونا حتى الآن في المملكة وصلت إلى (1639314).
وأوضحت وزارة الصحة أن هناك ٧ أنواع لفيروسات كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضًا تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة.
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 190823، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3648؛ ما يرفع الإجمالي إلى 130766.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1649 حالة، بعد تسجيل 50 حالة.
اقرأ أيضًا:
وزارة الصحة: تسجيل4387 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1649
مصادر: «وزارة الحج» توجّه بعدم تشغيل شركات ومؤسسات حجاج الداخل بسبب كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن حصيلة الفحص المخبري: مليون و600 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.