وزارة الصحة تعلن حصيلة الفحص المخبري: مليون و600 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الفحوصات المخبرية التأكيدية التي أجريت لفيروس كورونا حتى الآن في المملكة وصلت إلى (1639314).

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك ٧ أنواع لفيروسات كورونا التاجية التي قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضًا تنفسية تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة والالتهابات التنفسية الحادة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 190823، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3648؛ ما يرفع الإجمالي إلى 130766.

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ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1649 حالة، بعد تسجيل 50 حالة.

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مصادر: «وزارة الحج» توجّه بعدم تشغيل شركات ومؤسسات حجاج الداخل بسبب كورونا