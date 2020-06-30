تم ترويجها بوسائل التواصل.. ضبط مستحضرات تجميل مخالفة بجازان

تمكنت هيئة الغذاء والدواء وبالتنسيق مع الجهات المختصة، من ضبط كميات من مستحضرات التجميل المخالفة بجازان، تم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة، عبر تويتر، أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية، باشرت بلاغًا من مواطن، عن معلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بجازان، يسوّق لمنتجات تحمل ادعاءات مضللة ومخالفة للوائح ومتطلبات سلامة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

Advertisements

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أنها ضبطت المنتجات المخالفة، وتستكمل حاليًّا الإجراءات النظامية بحق المعلن والمندوب.

اقرأ أيضًا:

بالصور ..ضبط 2500 منتج مخالف بمستودع أدوية غير نظامي في جازان

«الغذاء والدواء» توضح نتائج تحليل مستحضرات تحتوي على مادة «ميتفورمين»

