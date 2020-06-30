وزارة الصحة: تسجيل4387 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1649

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل4387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 190823، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3648؛ ما يرفع الإجمالي إلى 130766.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1649 حالة، بعد تسجيل 50 حالة.