الرئيس اليمني يشيد بجهود المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض والعمل على إحلال السلام

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، والعمل على إحلال السلام في اليمن.

وقال هادي، خلال استقباله صباح اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، إن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة من أجل تنفيذ بنود اتفاق الرياض، الذي ترعاه السعودية، وذلك من أجل حقن دماء اليمنيين، وشدد على حرص السلطة اليمنية الشرعية على تحقيق السلام الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

واتهم هادي إيران بالعمل على إجهاض الجهود الهادفة لإحلال السلام في اليمن، وذلك عبر ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي تعمل بالوكالة لصالح أهداف النظام الإيراني.

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وقال هادي إن الحكومة الشرعية قدّمت تنازلات في سبيل الوصول إلى السلام وحقن الدماء، ولكن هذا التوجه يصطدم دائماً بعجرفة وتعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتنفيذ أجندة دخيلة تخدم مشروع إيران في المنطقة.

من جانبه أكد السفير الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية، مثمناً جهود الرئيس هادي في إحلال السلام، ومواصلة العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

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