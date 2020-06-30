

تونس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

بحث وزير الصحة التونسي الدكتور عبداللطيف المكي اليوم مع سفير اليمن في تونس عبدالناصر باحبيب تفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة بين البلدين في المجال الصحي .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن السفير باحبيب استعرض خلال اللقاء الأوضاع الصحية الصعبة في اليمن بسبب الحرب وشح الإمكانيات وتفشي الأوبئة والأمراض بما فيها فيروس

من جهته أكد الوزير التونسي حرص بلاده على مساندة ومساعدة الحكومة اليمنية، كما أبدى استعداد تونس الكامل لتقديم المساعدات الممكنة لليمن.

// انتهى //

17:22ت م

0172



تونس 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسبحث وزير الصحة التونسي الدكتور عبداللطيف المكي اليوم مع سفير اليمن في تونس عبدالناصر باحبيب تفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة بين البلدين في المجال الصحي .وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن السفير باحبيب استعرض خلال اللقاء الأوضاع الصحية الصعبة في اليمن بسبب الحرب وشح الإمكانيات وتفشي الأوبئة والأمراض بما فيها فيروس كورونا ، والصعوبات التي تواجهها الحكومة اليمنية في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين بسبب تعنت الانقلابيين.من جهته أكد الوزير التونسي حرص بلاده على مساندة ومساعدة الحكومة اليمنية، كما أبدى استعداد تونس الكامل لتقديم المساعدات الممكنة لليمن.// انتهى //17:22ت م0172

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة التونسي يلتقي بالسفير اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.