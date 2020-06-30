

الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.

وأوضحت اللجنة أن بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب سيكون يوم الثلاثاء (23 / 11 / 1441هـ), والإغلاق يوم الاثنين (29 / 11 / 1441هـ), فيما سيبدأ التقديم على بوابة قبول الطالبات يوم الأربعاء (24 / 11 / 1441هـ), والإغلاق يوم الثلاثاء (30 / 11 / 1441هـ).

وبينت أن إعلان نتائج القبول للطالبات ونتائج القبول في الفرز الأول للطلاب يوم الخميس (02 / 12 / 1441هـ), فيما سيكون إعلان نتائج القبول في الفرز الأخير للطلاب يوم الثلاثاء (07 / 12 / 1441هـ).

ودعت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني إلى الاطلاع على تفاصيل الجدول الزمني ودليل القبول الإلكتروني ومعايير وإجراءات القبول من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa), وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa), متمنية التوفيق للطلاب والطالبات.

// انتهى //

17:06ت م

0160





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة القبول الموحد تعلن موعد التقديم للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.