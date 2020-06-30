السعودية اليوم / المدير العام للإيسيسكو يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد



الرباط 09 ذو القعدة 1441 هـ موافق 30 يونيو 2020 م واس

شارك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم في الاجتماع الافتراضي الرابع عشر لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، الذي انعقد برئاسة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الرئيس الأعلى للجامعة ورئيس مجلس أمنائها عارف علوي.

وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو أن الدكتور هذال بن حمود العتيبي ، من المملكة العربية

وناقش الاجتماع أيضا عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجامعة والوقف الخاص بها، واختيار الأعضاء العموميين لشغور المقاعد، والترشيح للعضوية في مجلس إدارة الجامعة، والعضوية في اللجنة المالية والتخطيط، والعضوية في مجلس أكاديمية الدعوة وأكاديمية الشريعة ومجمع البحوث الإسلامية ومعهد الاقتصاد.

يُذكر أن الجامعة الإسلامية في إسلام آباد تأسست عام 1980م، بدعم من حكومات عدد من دول العالم الإسلامي، وتعد واحدة من أكبر الجامعات في باكستان.

// انتهى //

16:27ت م

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الرباط 09 ذو القعدة 1441 هـ موافق 30 يونيو 2020 م واسشارك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم في الاجتماع الافتراضي الرابع عشر لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، الذي انعقد برئاسة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الرئيس الأعلى للجامعة ورئيس مجلس أمنائها عارف علوي.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو أن الدكتور هذال بن حمود العتيبي ، من المملكة العربية السعودية ، رشح خلال الاجتماع رئيساً للجامعة الإسلامية العالمية، خلفاً للدكتور أحمد يوسف الدريوش.وناقش الاجتماع أيضا عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجامعة والوقف الخاص بها، واختيار الأعضاء العموميين لشغور المقاعد، والترشيح للعضوية في مجلس إدارة الجامعة، والعضوية في اللجنة المالية والتخطيط، والعضوية في مجلس أكاديمية الدعوة وأكاديمية الشريعة ومجمع البحوث الإسلامية ومعهد الاقتصاد.يُذكر أن الجامعة الإسلامية في إسلام آباد تأسست عام 1980م، بدعم من حكومات عدد من دول العالم الإسلامي، وتعد واحدة من أكبر الجامعات في باكستان.// انتهى //16:27ت م0159

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