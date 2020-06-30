السعودية اليوم / العراق يسجل 1958 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



بغداد 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1958 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن 104 حالات وفاة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالية منذ بدء دخول الوباء إلى 1943 ، فيما سجلت 1786 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 24760 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 22406 منهم 29 في العناية المركزة.

// انتهى //

16:19ت م

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بغداد 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1958 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ما رفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 49109 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن 104 حالات وفاة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالية منذ بدء دخول الوباء إلى 1943 ، فيما سجلت 1786 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 24760 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 22406 منهم 29 في العناية المركزة.// انتهى //16:19ت م0154

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