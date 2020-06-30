السعودية اليوم/ عملية قيصرية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى ظهران الجنوب



ظهران الجنوب09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أجرى فريق طبي بمستشفى ظهران الجنوب العام اليوم، عملية قيصرية لسيدة سعودية مصابة بفيروس

وبينت صحة عسير أنه تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكول المخصص للتعامل مع حالات فيروس كورونا ، وأدخلت المريضة لغرفة العمليات بفريق طبي مجهز بكامل الاحتياطات الاحترازية اللازمة ، حيث أجريت العملية القيصرية ووضع الجنين في الحضانة وأخذ مسحة له للاطمئنان عليه.

وتوجد المريضة بغرفة العزل وحالتها الطبية وجنينها مستقرة - ولله الحمد - ، كما شارك في التجهيزات قبل وأثناء وبعد العملية فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.

//انتهى//

16:14ت م

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ظهران الجنوب09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأجرى فريق طبي بمستشفى ظهران الجنوب العام اليوم، عملية قيصرية لسيدة سعودية مصابة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ).وبينت صحة عسير أنه تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكول المخصص للتعامل مع حالات فيروس كورونا ، وأدخلت المريضة لغرفة العمليات بفريق طبي مجهز بكامل الاحتياطات الاحترازية اللازمة ، حيث أجريت العملية القيصرية ووضع الجنين في الحضانة وأخذ مسحة له للاطمئنان عليه.وتوجد المريضة بغرفة العزل وحالتها الطبية وجنينها مستقرة - ولله الحمد - ، كما شارك في التجهيزات قبل وأثناء وبعد العملية فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.//انتهى//16:14ت م0150

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