السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يطّلع على التقرير السنوي لفرع المجاهدين بالمنطقة



تبوك 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عبدالوهاب بن رشيد السعدون.

ورحّب سمو أمير منطقة تبوك في مستهل اللقاء بالمدير العام للمجاهدين بالمنطقة, منوهاً بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية، للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بالمملكة للقيام بدورها.

كما اطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي للإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة , الذي اشتمل على إنجازات وأداء الإدارة والخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة، وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمجاهدين وما يقوم به فرع الإدارة في المنطقة من المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها.

من جانبه أكد المدير العام لفرع المجاهدين حرصه وجميع زملائه على مواصلة الجهود لتقديم كل ما فيه التطوير المستمر ورفع مستوى وأداء جميع منسوبي فرع المجاهدين بالمنطقة للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر - أيدهم الله -, معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك, على توجيهات سموه ودعمه ومتابعته لجهود إدارة المجاهدين بالمنطقة.

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16:01ت م

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