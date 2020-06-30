السعودية اليوم / أمانة الاحساء تغلق 7 مستودعات وتُنذر 317 منشأة مخالفة



الأحساء 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أغلقت أمانة الأحساء خلال الأسبوع الماضي 7 مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية ، وأنذرت 317 منشأة لم تتقيد بتطبيق الاحترازات الوقائية واشتراطات مزاولة أنشطة الصحة العامة ، كما صادرت وأتلفت 1248 كيلوغراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك في النطاق الإشرافي لبلديتي الهفوف والمبرز.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، أن بلدية وسط الهفوف التاريخي ضبطت مستودعاً بمنشأة سكنية، عمد أفراد من العمالة الوافدة إلى تحويله إلى مخزن لمادة "التنباك" المحظورة، حيث أغلق الموقع وصودر ما يزيد على 700 كيلوغراماً من التنباك.

وبين أن الجزاءات طُبقت بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية ، مؤكداً على مواصلة الأمانة تعزيز جهودها الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة، والتأكيد على تقيدها بتطبيق اشتراطات الصحة العامة، وكذلك الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية لمزاولة الأنشطة التجارية والمهنية.

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15:57ت م

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