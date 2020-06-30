السعودية | خالد الهيل: ما نشرته من تسريبات خيمة القذافي جزء بسيط مما لدي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 1:51 مساءً, 30 يونيو 2020 م المناطق- الرياض كشف المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل، أن ما نشره عن فضيحة مؤمراه عضو جماعة الإخوان الكويتية “مبارك الدويلة” على الخليج في خيمة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي جزء بسيط جداً مما لديه.

وقال الهيل في تصريحات تلفزيونية لقناة ” العربية “: ” لدي أسرار ستكون صفعة تاريخية لمؤامرات الإخوان على الدول العربية” .

وأضاف: ” لكم أن تتخيلوا أن معظم الشخصيات باستثناء القليل ذهبوا إلى خيمة القذافي متآمرين، تحت بند الطرارة والشحاتة السياسية ” .

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