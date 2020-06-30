شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على معلن يسوق منتجات بإدعاءات مضللة والان نبدء بالتفاصيل
باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بلاغ مواطن عن أحد المعلنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بجازان، سوّق لمنتجات تحمل ادعاءات مضللة ومخالفة للوائح.
وأوضحت «الغذاء والدواء» عبر حسابها في «تويتر» : «الغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية تباشر بلاغ مواطن عن معلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بجازان، يسوّق لمنتجات تحمل ادعاءات مضللة ومخالفة للوائح ومتطلبات سلامة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وتضبط المنتجات المخالفة وتستكمل الإجراءات النظامية بحق المعلن والمندوب»
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