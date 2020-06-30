شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 مستودعات وإنذار 317 منشأة مخالفة بالاحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، أن بلدية وسط الهفوف التاريخي ضبطت مستودعاً بمنشأة سكنية، عمد أفراد من العمالة الوافدة إلى تحويله إلى مخزن لمادة "التنباك" المحظورة، حيث أغلق الموقع وصودر ما يزيد على 700 كيلوغراماً من التنباك.
وبين أن الجزاءات طُبقت بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية ، مؤكداً على مواصلة الأمانة تعزيز جهودها الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة، والتأكيد على تقيدها بتطبيق اشتراطات الصحة العامة، وكذلك الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية لمزاولة الأنشطة التجارية والمهنية.
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