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شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث مع «غريفيث» المستجدات على الساحة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية في اليمن.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
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