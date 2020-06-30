شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث مع «غريفيث» المستجدات على الساحة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث.

وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية في اليمن.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.