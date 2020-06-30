شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. إعادة تنظيم أسواق الخضار "المؤقتة" لتشمل الرطب والان نبدء بالتفاصيل

أعادت أمانة الاحساء تنظيم أسواق الخضار والفواكه "المؤقتة" التي استحدثت مؤخراً امتداداً لتعزيز جهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث سيشمل ذلك تخصيص محال (أكشاك) لبيع محصول الرطب وكذلك المنتوجات الزراعية الموسمية.

ودعت الأمانة المزارعين وأصحاب المزارع الراغبين للحصول على "موقع بيع" في 10 مواقع مؤقتة في المدن والبلدات إلى المبادرة بالتسجيل والاطلاع على الاشتراطات الخاصة بذلك من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، أن الأمانة حددت عدداً من الاشتراطات التي يتوجب على المزارع أو المستفيد التقيد بها، وهي أن يكون البائع مواطناً مع حضوره خلال فترة البيع، والتقيد بتعليمات وإدارة موقع السوق المؤقت، والالتزام بعدم فرز الخضار والفواكه في موقع البيع ، والتقيد ببيع المنتوجات الزراعية المحلية الموسمية في المواقع المخصصة لها، والحرص على المحافظة على أوقات البيع بما يتفق مع الأنظمة ويتماشى مع جميع فترات السوق، ويشترط تفعيل الموقع خلال يومين من الاستلام، ويمنع استخدم الموقع لأغراض التأجير، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والالتزام بالبطاقة التعريفية أثناء سير البيع ويمنع استخدامها في مواقع أخرى، ويحق للأمانة إزالة السوق في أي وقت تراه مناسباً حسب المصلحة العامة ولا يحق للبائع الاعتراض على ذلك.

وأشار المهندس الملحم إلى تخصيص الأمانة لأسواق "مؤقتة" يأتي ضمن إستراتيجيتها الوقائية، وخدمة المستهلكين بصورة أفضل، لافتاً النظر إلى أن مثل هذه الأسواق المؤقتة تُسهم في إتاحة خيارات متعددة للمستهلك، وتزيد من معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضار والفواكه، وتُوفر فرص عمل للراغبين في مزاولة هذا النشاط من المواطنين في ظل المعدلات المتنامية للطلب ووفرة مخزون المنتج الزراعي.