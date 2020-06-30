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20 مخالفة لتطبيق الضريبة المضافة قبل يوم من زيادتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الزكاة والدخل 20 مخالفة لتطبيق الضريبة المضافة خلال زيارتها لـ 60 موقعًا في قطاع التجزئة والسيارات في منطقة الرياض.
وجاء ذلك ضمن الحملة التفتيشية المشتركة مع كل من وزارة التجارة والجمارك السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
زيادة نسبة الضريبة المضافة
وأعلنت الهيئة أمس عن رصد 355 مخالفة ضمن 2100 زيارة، شاركت فيها جميع فروع الهيئة في مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية.
أبرز المخالفات المرصودة
وتنوعت المخالفات بين عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي، وكذلك تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالموعد المحدد لتطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة 15 % على السلع والخدمات اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
وتجدد الهيئة دعوتها لجميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة تبادر إلى تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة قبل موعدها المحدد، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (هنا)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أصدرت دليلًا إرشاديًا للأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، إذ يمكن لجميع المكلفين الاطلاع عليه، وذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال الرابط: (هنا).
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