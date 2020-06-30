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متحدث الصحة يحسم جدل فصيلة الدم والإصابة بكورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
حسمت وزارة الصحة الجدال حول فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، إنه لم يثبت حتى الآن أمور يستند عليها علميًا تربط ما بين فصيلة الدم، وقابلية الإصابة بالفيروس.
علاقة فصيلة الدم وكورونا
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم لمناقشة مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 قائلًا: ” لا علاقة لفصائل الدم أي ما كانت O أو AB أو A بالفيروس التاجي”، موضحًا أنه لا يوجد أي تقارير علمية تؤكد إذا ما كانت فصيلة بعينها أعلى أو أقل للأشخاص الذين يحملون فصيلة معينة.
إصابة 4387 حالة بكورونا اليوم
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل نحو 4387 حالة كورونا جديدة، وتعافي 3648 حالة، وتسجيل نحو 50 حالة وفاة مع وصول إجمالي عدد الحالات المتعافية لـ 130766.
وحذرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من أن السمنة المفرطة أو السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، والأمراض التنفسية، تزيد من فرصة الإضافة بمضاعفات فيروس كورونا.
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