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صور توثق الأهمية القصوى لـ قناع الوجه الطبي في مكافحة فيروس كورونا
اختلاف كبير في نتائج التجربة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
أظهرت صور جديدة مدى أهمية ارتداء قناع الوجه الطبي وسط إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومكافحته، وهي تدحض بذلك تشكيك قلة من الناس يرون أنها دون جدوى.
ونشر هذه الصور أحد علماء الأحياء الدقيقة، الدكتور ريتشارد ديفيس، ليؤكد على مدى أهمية وضرورة قناع الوجه الطبي في الوقاية من الفيروس، كاشفًا بها مدى الاختلاف الذي يمكن أن يحدثه عندما يتعلق الأمر بوقف انتشار الرذاذ.
وتوضح الصور الفرق بين انتشار الرذاذ مع ودون قناع الوجه الطبي، حيث استخدم د. ديفيس طرقًا مختلفة مثل العطس والسعال والغناء والتحدث لإظهار كيفية انتقال البكتيريا ثم كيفية تكاثرها.
وتابع أنه قام بالسعال لمدة 15 ثانية باتجاه لوحات استزراع البكتريا، مرتين، باستخدام القناع وبدونه، وذلك على بعد 0.6 متر، و 1.2 متر، و 1.8 متر.
نتائج تجربة أهمية قناع الوجه الطبي:
وقال: تُظهِر مستعمرات البكتيريا مكان هبوط الرذاذ، ويتضح أن القناع بإمكانه منعها كلها تقريبًا من الانتشار.
وأضاف: كما يتضح من عدد المستعمرات البكتيرية، فإن الرذاذ يمكنه الانتقال من على أبعد مسافة في التجربة 1.8 م في المرة الأولى، لكن في الثانية فإن استخدام قناع الوجه الطبي حجبها كلها تقريبًا.
وأضاف الدكتور What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.
أنه بذلك تمكن من إثبات أمرين، الأول هو فعالية أقنعة الوجه لأي متشكك، والثاني هو ضرورة التباعد الاجتماعي وترك مسافات أكثر من مترين بين الأفراد، ناصحًا بترك النوع الجراحي من الأقنعة لأطقم الرعاية الصحية واستخدام الأنواع الأخرى المتاحة في السوق أو حتى القماشية المصنوعة في المنزل.
Two simple demos:
First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU
What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.
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