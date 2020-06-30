متحدث الصحة يكشف سبب ارتفاع حالات كورونا في الأحساء

2020-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أسباب زيادة حالات كورونا في الأحساء خلال الفترة الأخيرة.

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زيادة حالات كورونا في الأحساء

وأكد العبدالعالي أن زيادة حالات كورونا في الأحساء خلال الفترة الأخيرة يعود إلى رصد حالات كثيرة من المخالطة المجتمعية وسط عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازات والتدابير داعيًا الجميع في الأحساء وفي باقي مدن ومناطق المملكة إلى الالتزام بهذه الضوابط والعودة بحذر لضمان عدم تفشي الوباء.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (4387) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3648) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (190823) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (130766) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (58408) حالة من بينها (2278) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.