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بلاغ مواطن يقود لضبط منتجات تجميل مخالفة بجازان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية في القبض على شخص يسوّق لمنتجات تحمل ادعاءات مضللة ومخالفة للوائح ومتطلبات سلامة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
منتجات تجميل مخالفة
وقالت الهيئة إنها باشرت والجهات الأمنية بلاغًا من أحد المواطنين عن شخص يقوم بالإعلان عن هذه المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بجازان، وضبطت المنتجات المخالفة وتستكمل الإجراءات النظامية بحق المعلن والمندوب.
وسائل الإبلاغ عن المخالفات
جديرٌ بالذكر أن هيئة الغذاء والدواء خصصت رقمًا للاتصال الموحد هو 19999 للإبلاغ عن أي مخالفة يقوم بها أي من البائعين، أو الشركات للمواصفات واللوائح والقوانين. وتستقبل الهيئة جميع البلاغات، وتجيب على جميع الاستفسارات المتعلقة بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
كما يمكن الإبلاغ أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (هنا) وذلك بالضغط على أيقونة البلاغات والاستفسارات. أو من خلال تحميل تطبيق الهيئة على الأجهزة الذكية الذي يحمل اسم بك نهتم.
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