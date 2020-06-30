عسير تنهي استعدادها لانطلاق فعاليات تنزه بحذر

2020-06-30

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أنهت اللجان المنظمة لفعاليات صيف عسير ٢٠٢٠ أعمالها، استعدادًا لانطلاق برامجها تحت شعار “مرحبا ألف تنزه بحذر” غدًا الأربعاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠.

فعاليات تنزه بحذر

ويشرف مجلس التنمية السياحي بمنطقة عسير على اللجان العاملة من الإدارات الحكومية والأهلية، وأعد برامج وفعاليات متنوعة برعاية وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس المجلس.

وتضمنت الاستعدادات لصيف تنزه بحذر تجهيز الحدائق والمتنزهات والمرافق السياحية لاستقبال الأهالي والزوار، حيث تم تعقيمها وتنظيمها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية في كافة مدن ومحافظات المنطقة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من ظهران الجنوب إلى البشائر شمالًا.

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وكانت اللجان المنظمة للفعاليات بدأت بالإعداد المبكر لهذه الفعاليات بما يحقق رغبات زوار وأهالي المنطقة، حيث كثفت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها جهودها لتهيئة المتنزهات والحدائق، إلى جانب تحسين مداخل مدينة أبها وكافة مدن ومحافظات المنطقة، واشتملت أعمال التجميل الإنارة والتشجير لزيادة المساحات الخضراء.

تطبيق الإجراءات الوقائية

كما كثفت الجهات الأمنية والقطاعات الصحية والإدارات الخدمية جهودها لضمان استمتاع الزائر بصيف عسير في أجواء ممتعة وصحية تقوم على أساس التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الوقائية التي تحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز التي جاءت حريصة على أن يكون صيف عسير مميزًا ويلبي رغبات الزوار، إلى جانب المتابعة المستمرة لضمان راحة الزوار والأهالي واستمتاعهم بأوقاتهم وسط أجواء صحية وترفيهية ممتعة.