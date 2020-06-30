تفاصيل الكشف عن “الملكة المجهولة” بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 03:46 مساءً - كشف وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمدينة العلا الأثرية في السعودية، بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود عن إحدى القطع الأثرية المكتشفة، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

والكشف هو عبارة عن قناع يعود إلى طفلة عاشت في القرن الأول الميلادي، يقال إنها أصبحة أميرة فيما بعد، وصنع من الذهب اللماع، حيث اكتشفه علماء آثار في السعودية عام 1998، في حجرة جنائزية، مع قطع أثرية قديمة.

ويعود المدفن إلى الحقبة الهلنستية، عندما كانت شبه الجزيرة العربية متصلة بالعالم المتوسطي.

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ويسلط “كنز الملكة المجهولة” الضوء على آثار سعودية قديمة استوطنت الجزيرة العربية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن قصة اكتشاف الكنز تعود إلى الحفريات التي جرت شمال شرقي منطقة “ثاج” في المنطقة الشرقية، وأسفرت عن اكتشاف رفاة فتاة تبدو ملكة، ترقد على سرير من الخشب بدعائم برونزية.

وتضمن الاكتشاف قناعًا من الذهب، وثلاثة عقود ذهبية، وأساور، وخواتم، وأزواج أقراط، ومجموعة كبيرة من الرقائق الذهبية وشرائط ذهبية رقيقة، وأزرارًا ذهبية، جميعها مصنوعة من الذهب الخالص.