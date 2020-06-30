، المملكة توزع 19.8 طنًا من السلال الغذائية لمتضرري السيول بعدن ،

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، 268 سلة غذائية تزن 19 طنًا و832 كيلو غرامًا للمتضررين من السيول بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 1,608 أفراد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.
على جانب آخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء اليوم , 6,000 ربطة خبز استفادت منها 3,000 عائلة متعففة من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية، وذلك ضمن الأسبوع الأول من المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.
وعبر المستفيدون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداتهم الغذائية المقدمة التي جاءت كداعم مهم لهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تمر بهم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 04:33 PM
قدمت من خلال "إغاثي" الملك 6.000 ربطة خبز على العائلات المتعففة شمال لبنانالمملكة توزع 19.8 طنًا من السلال الغذائية لمتضرري السيول بعدن
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، 268 سلة غذائية تزن 19 طنًا و832 كيلو غرامًا للمتضررين من السيول بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 1,608 أفراد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.
على جانب آخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء اليوم , 6,000 ربطة خبز استفادت منها 3,000 عائلة متعففة من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية، وذلك ضمن الأسبوع الأول من المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.
وعبر المستفيدون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداتهم الغذائية المقدمة التي جاءت كداعم مهم لهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تمر بهم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
، المملكة توزع 19.8 طنًا من السلال الغذائية لمتضرري السيول بعدن ،
المصدر : الخليج 365
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