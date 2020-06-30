، "الشريف" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الثلاثاء، قراراً بتكليف رعد بن محمد الشريف، مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام، لمدة عام.

ورفع "الشريف" شكره وتقديره لـ"القويحص"، قائلاً إنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي ومنسوبي أمانة العاصمة المقدسة، وبما يحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية لخدمة الوطن.