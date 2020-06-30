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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 5 مدن من بين أكثر من 100 مدينة، ضمن التقرير اليومي.
واقتربت الهفوف، اليوم، من تسجيل ألف حالة خلال يوم واحد.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة؛ حيث جاءت الرياض في المرتبة الثانية بـ342 حالة، و308 حالات في الدمام، و323 حالة في المبرز، والهفوف 980، ومكة المكرمة 287 حالة.فيروس كورونا الجديد
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 04:22 PM
حصيلة الثلاثاء بلغت 4387.. والرياض في المرتبة الثانية بـ342
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 5 مدن من بين أكثر من 100 مدينة، ضمن التقرير اليومي.
واقتربت الهفوف، اليوم، من تسجيل ألف حالة خلال يوم واحد.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة؛ حيث جاءت الرياض في المرتبة الثانية بـ342 حالة، و308 حالات في الدمام، و323 حالة في المبرز، والهفوف 980، ومكة المكرمة 287 حالة.
، الهفوف تقترب من ألف حالة في يوم.. نصف إصابات كورونا في 5 مدن ،
المصدر : الخليج 365
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