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كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.
وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .
فيروس كورونا الجديد
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 04:08 PM
إجمالي الإصابات بلغ أكثر 190 ألفًاعاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة
كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.
وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .
، عاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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