شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف مدة وجود الفيروس في جسم المصاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مدة وجود فيروس كورونا في جسم المصاب.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا، إلى أن فترة حضانة المرض من 10 إلى 14 يومًا.

وأضاف أن مدة المرض قد تدوم أيام أو أسابيع وفقًا لشدتها، إذ أنها مرتبطة بطريقة تفاعل الجسم مع الفيروس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (4387) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.