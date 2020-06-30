مدرسة داخل المملكة تدخل موسوعة غينيس بأغطية عبوات بلاستيكية

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): دخلت المدرسة البريطانية الدولية في جدة موسوعة غينيس بسبب أغطية عبوات بلاستيكة، حيث قامت بجمعها وربطها بخيوط صيد، وبلغ طول الأغطية المُجمعة 2738.5 متر. دخلت المدرسة البريطانية الدولية في جدة موسوعة غينيس بسبب أغطية عبوات بلاستيكة، حيث قامت بجمعها وربطها بخيوط صيد، وبلغ طول الأغطية المُجمعة 2738.5 متر. وأكد مسؤولى المدرسة أن ربط الأغطية تم ضمن حملة أطلقتها للتوعية بمخاطر التلوث الناجم عن الاستهلاك المفرط عن العبوات البلاستيكية. ووفقا لـ "صحيفة الوئام" فقد قامت المدرسة بإرسال جميع الأغطية لشركة من أجل إعادة تدويرها، كما تبرعت بالأموال الناتجة عنها في أعمال خيرية. Advertisements

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