شكرا لمتابعة خبر عن "الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عموم المهتمين لإبداء الرأي بشأن "مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية" وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل تاريخ 2/ 12/ 1441 هـ الموافق 23 /07/ 2020 م، وذلك بإرسالها عبر بريد الهيئة الرسمي هنا مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.

ويهدف هذا المشروع لتوفير الحماية الكاملة للمؤشرات الجغرافية، ومنع استغلال الأشخاص-غير المصرح لهم- لشهرة المنتجات المحلية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها وتعتبر المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، أو تقليدها بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق من خلال الاستفادة من الحماية التي توفرها الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وأشارت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على مشروع نظام المؤشرات الجغرافية بلغته العربية من خلال زيارة الموقع الرسمي SAIP.GOV.SA.