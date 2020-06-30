شكرا لمتابعة خبر عن ‏الرئيس اليمني: نثمن جهود المملكة المبذولة على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، أنه يثمن جهود المملكة المبذولة على تنفيذ بنود اتفاق الرياض؛ لافتًا إلى أنه يتمسك بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين.

وفي السياق نفسه، أوضح عبد ربه منصور هادي: " حريصون على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث " .

وكان الرئيس اليمني، قد دعا إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، دون تجزئة، باعتباره "المخرج الآمن" للأزمة الحالية، قائلًا: " قبولنا لاتفاق الرياض ينبثق من قناعتنا بأنه يمثل المخرج الآمن لإنهاء أسباب ومظاهر التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات المحررة من مليشيات الحوثي " .