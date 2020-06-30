الشورى يوجه بتقديم التجربة السعودية في خفض انبعاثات الوقود كنموذج ريادي عالمي

وجه مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ48 للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد)، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، عدة مطالبات لوزارتي الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية.

وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقًا) للعام المالي 1439/1440هـ يطالب بتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود، كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين.

وطالب الشورى الوزارة بتكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

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وطالب المجلس الوزارة بالعمل على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة العربية السعودية، وببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات؛ لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية.

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