الأرصاد تنبه لرياح سطحية وأتربة مثارة فى حائل

تستمر حتى 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً. اقرأ أيضا: الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية وسماء غائمة على 4 مناطق

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