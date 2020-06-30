مصادر: «وزارة الحج» توجّه بعدم تشغيل شركات ومؤسسات حجاج الداخل بسبب كورونا

كشفت مصادر لـ«عاجل» اليوم الثلاثاء، أن وزارة الحج والعمرة أبلغت شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، بعدم تشغيل الشركات والمؤسسات كافة في موسم حج هذا العام 1441هـ.

وذكرت المصادر، أن الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل أرسلت تعميمًا لإبلاغ الشركات والمؤسسات بالقرار، والذي جاء بناء على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من إجراءات لتقليص أعداد الحجاج بشكل كبيرًا جدًا.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت قي وقت سابق، إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لمختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

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كما أعلنت أنه بناء على الوضع الاستثنائي لحج هذا العام فلن يتاح التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

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