تعزز دور المملكة في صناعة النقل البحري
أعلنت الهيئة العامة للنقل، رفع العلم السعودي على ناقلة النفط العملاقة «وفرة» التي انضمت للأسطول البحري.
وذكرت هيئة النقل –عبر حسابها بتويتر- أن الناقلة «وفرة» مملوكة لشركة «بحري»، مشيرة إلى أنه تم تسجيلها وانضمامها إلى الأسطول البحري السعودي؛ لتعزز دور المملكة الفاعل في صناعة النقل البحري، وريادتها إقليميًا ودوليًا بما يحقق رؤية الممكلة 2030.
وكان وزير النقل، صالح الجاسر، زار أمس الاثنين، محطة الخطوط الحديدية بالرياض، لتدشين جدول الرحلات الجديد وزيادة عدد الرحلات و السعة المقعدية ٣٠٪، والاطلاع على جاهزية المحطة ومرافقها، وإجراءات السلامة المتَّبعة في هذا الصرح الذي أمر بتنفيذه المؤسس، ولا يزال يخدم الناس بشكل فعّال منذ ذلك الحين.
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