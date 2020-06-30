في لقاء افتراضي.. «ديوان المحاسبة» يبحث مع نظرائه العرب تحسين آليات الرقابة

نظم الديوان العام للمحاسبة من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء «تدريب»، أمس الإثنين، لقاء عن بعد بعنوان (قياس أثر العمليات الرقابية وقيمتها المضافة).

ويأتي تنظيم هذا اللقاء دعمًا للشراكة بين الديوان ونظرائه من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بعدد من الدول العربية الشقيقة، وتفعيلًا لمذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من الأجهزة في مجالات تنمية القدرات المؤسسية، وتعزيزًا لمكانة المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة الذي يحتل منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الأرابوساي»، وكذلك النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الانتوساي».

وركز اللقاء على عدد من الموضوعات منها الأثر الايجابي لمعايير الرقابة وآليات قياسها على القطاع العام، والقيمة المضافة المتحققة من التقارير الرقابية وتحقيقها في ظل جائحة (كوفيد-19)، كما ركز على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.

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وأسفر اللقاء الذي شارك فيه عدد من المسؤولين في الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الأربوساي»، بمجموعة من التوصيات منها الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في آليات العمليات الرقابية، وتحسين أداء الجهات الحكومية وتعزيز الثقة والشفافية، ومجموعة من الاقتراحات؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وزيادة القيم والمنافع لتحسين التنمية المستدامة في الوطن العربي.

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