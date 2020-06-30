«المواصفات» تستعرض جهودها في 2019 «تعزيز سلامة المنتجات والتحول إلى جهة موثوقة عالميًّا»

استعرضت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جهودها خلال العام 2019م، مشيرة إلى اعتماد استراتيجيتها للخمس سنوات المقبلة 2019-2023، موضحة أنها تستهدف من خلال الاستراتيجية الجديدة تحقيق التميز في تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس وتعزيز سلامة المنتجات لتكون جهة موثوقة عالميًّا وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وأصدرت الهيئة خلال العام الماضي-وفق تقريرها السنوي- (7) لوائح فنية جديدة وحدثت (3) لوائح معتمدة سابقًا، كما عقدت (33) ورشة عمل تعريفية باللوائح لتوعية المصنعين والتجار بمتطلبات تلك اللوائح، ونظمت (9) ورش عمل تدريبية لمنسوبي الجهات الرقابية للمساهمة في التطبيق الفعال لمتطلبات اللوائح، كما قامت بالمشاركة في (139) زيارة للمصانع، وأجابت عن (3339) استفسارًا.

وقامت الهيئة بتطوير البنية التشريعية لرفع مسـتويات السلامة والجـودة فـي المنتجات والخدمات بالسوق، وتبنت منهجية محكمة في إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية وفق درجة خطورة المنتجات، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للإلزام بتطبيق متطلبات تلك المواصفات واللوائح ومتابعة آثار تطبيقها على واقع السلامة في السوق.

وأشارت الهيئة إلى أن عام 2019م شهد توسعًا ميدانيًّا لعمليات التحقق من أدوات القياس القانونية والتي تشمل مضخات الوقود والموازين غير التلقائية؛ حيث انطلقت المبادرة رسميًّا فـي مدينتي جـدة والدمام بتاريخ 1 يناير 2019م، وانطلقت العمليات الميدانية في جميع مناطق المملكة بتاريخ 1 أبريل 2019م.

وألزمت الهيئة المستوردين بتسجيل جميع المنتجات التي تندرج ضمن مجال عمل عـدد مـن اللوائـح الفنيـة في منصـة (سابر) الإلكترونية كشرط أساسي قبل دخولها للسوق السعودية، وذلك في إطـار جهودها لرفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية؛ حيث تم تفعيل التطبيـق التدريجي لمنظومة سابر الإلكترونية ضمن (7) مراحل بدأت في يناير 2019م، وانتهت في الأول من ينايـر 2020م.

وأشارت الهيئة إلى اعتماد مجلس إدارة المواصفات السعودية (218) مواصفة قياسية سعودية جديدة، و(450) مواصفة قياسية محدثة أو معدلة أو مسحوبة، إلى جانب (14) مواصفة مترجمة، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج المهني السعودي (173) مستفيدًا، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج حتى هذه المرحلة (580) مستفيدًا ومستفيدة.

وأبرزت «المواصفات السعودية»، في تقريرها السنوي، حصول مختبراتها على الاعتماد الدولي لنتائج اختباراتها طبقًا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية (2017-17025 IEC/ISO)؛ حيث وصل عدد الاختبارات المعتمدة عالميًا (223) اختبارًا.

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وأوضحت الهيئة أن المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة اجتاز تقييم الأقران الذي قام به التجمع الآسيوي للمترولوجيا، في إنجاز سعودي يحققه المركز للمرة الأولى في تاريخه منذ إنشائه في عام 1986م، حيث قام فريق علمي متخصص مكون من تسعة خبراء دوليين من كوريا الجنوبية وتايلاند وأوكرانيا وتركيا بتقييم المركز، وقد استغرقت عملية التقييم بشقيها الفني والإداري أسبوعًا كاملًا بهدف إثبات توافق الأداء المترولوجى لمختبرات المركز مع متطلبات اتفاقية الاعتراف الدولي بمعايير القياس وشهادات المعايرة.

وخضع للتقييم (11) مختبرًا، وهي مختبرات: (الطول الموجي - قوالب القياس - القدرة والطاقة - الممانعة الكهربية - الكتلة -القوة - الوقت والتردد - الضغط - الجاذبية الأرضية - الميكروويف - الكهرومغناطيســية)، وأسفرت نتائج التقييم عن نجاح المختبرات بجدارة؛ حيث خلـت تقارير المقيمين من نقاط عدم المطابقة.

كمـا صـدر خلال فتـرة التقرير، قـرار مجلـس الـوزراء بالموافقــة علــى إطلاق المنظومة الوطنية للتعامــل مــع المنتجات (الحلال)، ويعـد هـذا القرار ممكنًا رئيسيًّا لتنظيـم هـذا النشـاط وفق الممارسـات الدوليـة وأحد عوامل ترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية الإسلامية والعالمية فـي هذا المجال.

وساهمت «المواصفات السعودية» فـي المشـروع الوطني لتحديث كود البنـاء السـعودي؛ حيث احتضنـت الهيئـة مقر اللجنة الوطنيـة لكـود البناء، وشـاركت في نشاطات تحديث الكود بالشـراكة مـع الجهـات ذات العلاقة، وتقود الهيئة الجهود الحكومية في اللجنة لإتمام المرحلة الثانية من مراحل التطبيق الإلزامي للكود، وتمكين اللجنة لتأدية المهام المناطة بها؛ حيث قامت اللجنة بتأهيل نحو (400) مهندس على متطلبات الكود بالتعاون مع الجهات المعنية، ونظمـت (12) ورشة عمل تعريفية بمناطق ومدن المملكة استهدفت أكثر من (2700) مهندس وفني و(140) مكتبًا هندسيًّا.

وفي المجال الإعلامي، أسفرت جهود الهيئة عن حصولها على جائزة أفضل حساب حكومي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات، وحلّت ضمن أفضل (3) أعمــال وطنية مميزة في اليوم الوطني الـ (89) عن فئة أفضل منتج إذاعي أو بودكاست، ضمن جائزة التميز الإعلامي لأفضل الأعمال الإبداعية الممنوحة مـن وزارة الإعلام، وحققت الهيئة جائزة الكويت للإبداع عـن فيلمها الذي أنتجته بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

كما بلغ عدد متابعي الهيئــة على وسائل الإعلام الرقمي (583.596) بمعـدل زيادة تجـاوز 17% عـن العـام الماضـي. كمـا نشرت هيئة المواصفات في عام 2019 (45) فيلمًا و(109) تصميمًا توعويًّا، ونظمت (9) فعاليات للاحتفال بالمناسبات العالمية والوطنية، وشاركت في (11) معرضًا، كما نظمت (66) ورشة عمل، ونشرت (16340) مادة إعلامية، وأكثر (654) تغطية تليفزيونية وإذاعية.

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