شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب بسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

• المجلس يدعو "ملكية الجبيل" لاستقطاب المزيد من الاستثمارات

• سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية

طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم ، بسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين. وأكد أنه على الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على رفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية لديها، وأيضاً على الهيئة استكمال تملك كامل أراضيها بمنطقة الصناعات البحرية برأس الخير من خلال إصدار صك ملكية لصالحها - وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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وأوضح أنه على الهيئة الملكية للجبيل وينبع الاستفادة من المزايا النسبية لمدنها الأربع من حيث مواقعها ومواردها الطبيعية وذلك باستقطاب المزيد من الاستثمارات الواعدة للصناعات الأساسية والتحويلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الشورى - في قرار أصدره اليوم - أنه على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز فيها متدنية.

وأضاف :"على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها" ، متابعاً :"على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التنسيق مع هيئة النقل العام لتنفيذ محطات نقل بضائع وركاب في المدن الصناعية التي تمر من خلالها خطوط السكك الحديدية.