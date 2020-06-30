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الأرصاد تحذر من غبار تبوك

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2020-06-30

الأرصاد تحذر من غبار تبوك

حتى الساعة الثامنة مساءً

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت الأرصاد الجوية أهالي منطقة تبوك من تقلبات في الطقس والأجواء خلال ساعات النهار المتبقية خاصة مع استمرار موجات الغبار التي تحد الرؤية.

تنبيه من طقس تبوك

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات البدع، والوجه وأملح، وتيماء، وحقل، وضباء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى للمملكة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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