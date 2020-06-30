9 معلومات عن وباء فيروس إنفلونزا الخنازير المحتمل في الصين  

2020-06-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

حذر باحثون من سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في الصين تطورت ليكون لديها القدرة على الانتشار أسرع إلى البشر، وهو ما أثار المخاوف من احتمالية وجود وباء آخر، فما المعلومات المتاحة حتى الآن عن ذلك؟

1- السلالة الجديدة من إنفلونزا الخنازير وُجدت في خنازير الصين فقط حتى الآن.

2- يخشى الباحثون أن يتحور وينتشر بسهولة من الحيوانات إلى البشر ثم بين الإنسان والإنسان مما يؤدي إلى تفشي جائحة عالمية على غرار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

3- يقول خبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم إن حيوان الخنزير مضيف وسيط رئيسي وهو ما يمكن وصفه بـ وعاء مختلط للفيروسات التي يمكن أن تنتشر من الحيوانات البرية إلى البشر.

4- السلالة الحديثة تُسمى G4 EA H1N1 وهي تحتوي على جميع السمات المميزة للفيروسات التي تتكيف بشكل كبير لإصابة البشر.

5- الخبر المقلق هو ما صرح به الباحثون بأن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه من الممكن أن يكون الفيروس قد أصاب بالفعل الأشخاص الذين عملوا في مسالخ الخنازير في الصين، بحسب موقع ذا صن البريطاني.

6- يرى العلماء منذ فترة أن هناك أدلة تشير إلى أن فيروس G4 EA H1N1 مشكلة متزايدة في مزارع الخنازير، وأن الانتشار الواسع لفيروسات G4 في الخنازير يزيد حتمًا من انتقالها للإنسان.

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7- الفيروس الجديد هو مزيج من 3 سلالات ، من ضمنها سلالة H1N1 التي تسببت عام 2009 في وباء.

8- اللقاحات المتوافرة حاليًا لا تحمي من السلالة الجديدة، لكن هناك إمكانية لتعديلها وجعلها فعالة.

9- ورغم ذلك أكدت مارثا نيلسون عالمة الأحياء في مركز فوغارتي العالمي بالولايات المتحدة على أن هناك احتمالية منخفضة لأن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي، لكنها أضافت أنه يجب أن نكون حذرين لأن فيروس الإنفلونزا يمكن أن يفاجئنا.

تاريخ إنفلونزا الخنازير:

تسبب فيروس إنفلونزا H1N1 عام 1918 في وفاة عشرات الملايين، حيث انتقل من الخنازير إلى البشر في أمريكا ثم انتشر إلى معسكر قريب للجيش، وبسبب ظروف الحرب العالمية الأولى انتشر من أمريكا إلى فرنسا ثم في جميع أنحاء القارة ثم في العالم.

وآخر جائحة إنفلونزا واجهها العالم كان تفشي إنفلونزا الخنازير عام 2009 الذي بدأ في المكسيك، لكنه كان أقل فتكًا مما كان يُخشى في البداية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن العديد من كبار السن كان لديهم بعض الحصانة منه.

ومع ذلك، يُخشى أن البشر قد لا يكون لديهم نفس الحصانة ضد G4 EA H1N1.

وقال البروفيسور كين – تشو تشانغ، من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة Flu virus with 'pandemic potential' found in China https://t.co/6Dm6PzY8zP pic.twitter.com/95T7ASsWjJ — BBC Science (@BBCScienceClub) June 29, 2020 BBC: نحن الآن مشتتون بسبب فيروس كورونا، ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا الفيروسات الجديدة الخطيرة المحتملة.

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