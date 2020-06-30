بالفيديو.. عيادات حائل تطلق مبادرة صحتكم أمننا

2020-06-30

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

قامت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بحائل بزيارة لمديرية الدفاع المدني، وكان في استقبال الفريق الطبي مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالله عثمان الركيان، وذلك للتنسيق والعمل الفعلي لمراكز الدفاع المدني لضمان التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والبدء في برنامج مبادرة “صحتكم أمننا”.

وتهدف هذه المبادرة إلى المحافظة على صحة وسلامة منسوبي الدفاع المدني في الميدان، ورفع مستوى الوعي لديهم فضلًا عن تعزيز سلوكياتهم الصحية الصحيحة للتعايش مع الأمراض المزمنة، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباتهم طيلة أيام الحملة.

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شارك ضمن الفريق الطبي مشرف الفرق الطبية النقيب فهد المتوزي، والدكتور فهد الزويمل المدير الطبي والنقيب طبيب شاكر السعدي وكذلك رئيس التمريض الأخصائي خالد المهوس، وبإشراف ومتابعة من مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بحائل العميد خلف العنزي.

وقد شملت الجولة العديد من المراكز والنقاط للدفاع المدني بالمنطقة ومدى تطبيق كافة التدابير والاحترازات الوقائية من كورونا الجديد.

وأشاد مدير عام الدفاع المدني بحائل اللواء عبدالله عثمان الركيان بالجهود التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية مع باقي القطاعات بالجهود التكاملية مع بداية جائحة كورونا، مضيفًا أن مدني حائل هو جزء من المجتمع.

وقدم اللواء الركيان شكره لإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بحائل على ما يقومون به تجاه رجال الأمن والمجتمع في ظل جائحة كورونا.

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