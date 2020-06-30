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عملية قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بـ كورونا بمستشفى ظهران الجنوب
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أجرى فريق طبي بمستشفى ظهران الجنوب العام عملية قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا “كوفيد – ١٩”.
وأوضحت صحة عسير، في بيان لها، أنه تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكول المخصص للتعامل مع حالات فيروس كورونا.
وأضافت أنه تم إدخال المريضة لغرفة العمليات بفريق طبي مجهز بكامل الاحتياطات الاحترازية اللازمة، حيث تم إجراء العملية القيصرية وتم وضع الجنين في الحضانة وأخذ مسحة له لإجراء فحص فيروس كورونا للاطمئنان عليه.
وأشارت صحة عسير إلى أن المريضة تتواجد بغرفة العزل وحالتها الطبية وجنينها مستقرة – ولله الحمد -.
كما نوهت صحة منطقة عسير إلى أن فريق مكافحة العدوى بالمستشفى شارك في التجهيزات قبل وأثناء وبعد العملية.
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