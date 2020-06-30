، الخارجية الأمريكية عن تقارير إخضاع الإيغور بالصين للتعقيم والإجهاض: "صادمة" ،

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وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تقارير أفادت بأن الحزب الشيوعي الصيني يستخدم التعقيم والإجهاض الإجباري وتحديد النسل القسري ضد أقلية الإيغور المسلمة بأنها "صادمة" و"مزعجة".
وسلط بومبيو الضوء على تقرير عن الوضع في منطقة شينجيانغ الصينية وضعه الباحث الألماني أدريان تسنتس ونشرته مؤسسة جيمس تاون البحثية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها.
وقال بومبيو في بيان إن ما توصل إليه التقرير يتماشى مع ممارسات الحزب الشيوعي الصيني منذ عقود "والتي تنم عن استخفاف بقدسية النفس البشرية والكرامة الإنسانية الأساسية".
ودعا وزير الخارجية الأمريكي بحسب رويترز "الحزب الشيوعي الصيني إلى التوقف فورًا عن هذه الممارسات البشعة، مناشدًا كل الدول إلى الانضمام للولايات المتحدة في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات المذلة".
وقال تسنتس في تقريره إن تحليل وثائق الحكومة الصينية أظهر أن النمو السكاني الطبيعي في شينجيانغ تراجع "بشدة"، وأضاف أن معدلات النمو في أكبر مقاطعتين للإيغور المسلمين انخفضت بنسبة 84% بين عامي 2015 و2018 وبنسبة أكبر في 2019.
وقال الباحث الألماني، أدريان تسنتس، إن وثائق تعود لعام 2019 كشفت عن خطط لحملة تعقيم جماعي للإناث تستهدف 14% و34% من جميع النساء المتزوجات في سن الإنجاب في مقاطعتين للإيغور.
وأشار إلى أن الحملة استهدفت على الأرجح تعقيم نساء الإيغور في الريف اللاتي أنجبن ثلاثة أو أربعة أطفال وبعض النساء اللاتي أنجبن طفلين أي ما يعادل 20 بالمئة على الأقل من جميع النساء في سن الإنجاب.
وذكر أن شينجيانغ خططت لإخضاع ما لا يقل عن 80% من النساء في سن الإنجاب في مقاطعاتها الأربع الجنوبية لجراحات منع الحمل سواء بتركيب لولب في الرحم أو عمليات تعقيم وذلك بحلول عام 2019.
وقال إن 80% من عمليات تركيب لولب في الصين عام 2018 أجريت في شينجيانغ في حين لا يعيش في الإقليم سوى 1.8% من تعداد السكان.مايك بومبيو
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 02:29 PM
"بومبيو": ممارسات الحزب الشيوعي "بشعة" و"الانتهاكات المذلة" يجب وقفها
وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تقارير أفادت بأن الحزب الشيوعي الصيني يستخدم التعقيم والإجهاض الإجباري وتحديد النسل القسري ضد أقلية الإيغور المسلمة بأنها "صادمة" و"مزعجة".
وسلط بومبيو الضوء على تقرير عن الوضع في منطقة شينجيانغ الصينية وضعه الباحث الألماني أدريان تسنتس ونشرته مؤسسة جيمس تاون البحثية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها.
وقال بومبيو في بيان إن ما توصل إليه التقرير يتماشى مع ممارسات الحزب الشيوعي الصيني منذ عقود "والتي تنم عن استخفاف بقدسية النفس البشرية والكرامة الإنسانية الأساسية".
ودعا وزير الخارجية الأمريكي بحسب رويترز "الحزب الشيوعي الصيني إلى التوقف فورًا عن هذه الممارسات البشعة، مناشدًا كل الدول إلى الانضمام للولايات المتحدة في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات المذلة".
وقال تسنتس في تقريره إن تحليل وثائق الحكومة الصينية أظهر أن النمو السكاني الطبيعي في شينجيانغ تراجع "بشدة"، وأضاف أن معدلات النمو في أكبر مقاطعتين للإيغور المسلمين انخفضت بنسبة 84% بين عامي 2015 و2018 وبنسبة أكبر في 2019.
وقال الباحث الألماني، أدريان تسنتس، إن وثائق تعود لعام 2019 كشفت عن خطط لحملة تعقيم جماعي للإناث تستهدف 14% و34% من جميع النساء المتزوجات في سن الإنجاب في مقاطعتين للإيغور.
وأشار إلى أن الحملة استهدفت على الأرجح تعقيم نساء الإيغور في الريف اللاتي أنجبن ثلاثة أو أربعة أطفال وبعض النساء اللاتي أنجبن طفلين أي ما يعادل 20 بالمئة على الأقل من جميع النساء في سن الإنجاب.
وذكر أن شينجيانغ خططت لإخضاع ما لا يقل عن 80% من النساء في سن الإنجاب في مقاطعاتها الأربع الجنوبية لجراحات منع الحمل سواء بتركيب لولب في الرحم أو عمليات تعقيم وذلك بحلول عام 2019.
وقال إن 80% من عمليات تركيب لولب في الصين عام 2018 أجريت في شينجيانغ في حين لا يعيش في الإقليم سوى 1.8% من تعداد السكان.
، الخارجية الأمريكية عن تقارير إخضاع الإيغور بالصين للتعقيم والإجهاض: "صادمة" ،
المصدر : الخليج 365
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