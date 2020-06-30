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في فيديو طريف من ولاية ألاباما الأمريكية، كانت قطتان تتناولان طعامهما من إناء على ممر خشبي، وفجأة ظهرت يد من بين ألواح الخشب! كان هناك من يحاول سرقة طعام القطتين!
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط صاحب القطتين فيديو اللحظات الطريفة في منزله بمدينة دوثان في ولاية ألاباما، حين وضع الطعام للقطتين الصغيرتين؛ لكنه فوجئ بيديْ حيوان الراكون تخرجان من تحت الممر، وتمتدان بين ألواح الخشب حتى قِطَع الطعام الجاف في الإناء فتسحبها إلى أسفل؛ ليأكلها، وبعدها تعود اليدان لتواصلا سرقة الطعام.
وتضيف الصحيفة: تبدو القطتان الصغيرتان غير منزعجتين من الضيف غير المدعو، فتتوقفان لحظة لإلقاء نظرة على يديه قبل العودة إلى الطعام.
وفي النهاية يخرج الراكون من أسفل الممر الخشبي، لينضم إلى القطط ويمد يديه ليأكل معهما.
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"؛ فالراكون حيوان ثديي يستوطن أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة وجنوب كندا، وله وجه يشبه الثعلب وجسم يشبه القط السمين، يبلغ طوله حوالى متر تقريبًا، متضمنًا ذيله الكثيف، ويتراوح وزنه من 2 إلى 12 كيلوجرام، يتغذى على الفئران والعصافير والبيض والحشرات والأسماك والضفادع، بالإضافة لقائمة متنوعة من الفواكه والخضراوات. ولاية ألاباما الأمريكية اليد المتسللة
فيديو طريف.. مَن صاحب اليد المتسللة لسرقة طعام القطط؟أيمن حسن الخليج 365 2020-06-30
في فيديو طريف من ولاية ألاباما الأمريكية، كانت قطتان تتناولان طعامهما من إناء على ممر خشبي، وفجأة ظهرت يد من بين ألواح الخشب! كان هناك من يحاول سرقة طعام القطتين!
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط صاحب القطتين فيديو اللحظات الطريفة في منزله بمدينة دوثان في ولاية ألاباما، حين وضع الطعام للقطتين الصغيرتين؛ لكنه فوجئ بيديْ حيوان الراكون تخرجان من تحت الممر، وتمتدان بين ألواح الخشب حتى قِطَع الطعام الجاف في الإناء فتسحبها إلى أسفل؛ ليأكلها، وبعدها تعود اليدان لتواصلا سرقة الطعام.
وتضيف الصحيفة: تبدو القطتان الصغيرتان غير منزعجتين من الضيف غير المدعو، فتتوقفان لحظة لإلقاء نظرة على يديه قبل العودة إلى الطعام.
وفي النهاية يخرج الراكون من أسفل الممر الخشبي، لينضم إلى القطط ويمد يديه ليأكل معهما.
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"؛ فالراكون حيوان ثديي يستوطن أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة وجنوب كندا، وله وجه يشبه الثعلب وجسم يشبه القط السمين، يبلغ طوله حوالى متر تقريبًا، متضمنًا ذيله الكثيف، ويتراوح وزنه من 2 إلى 12 كيلوجرام، يتغذى على الفئران والعصافير والبيض والحشرات والأسماك والضفادع، بالإضافة لقائمة متنوعة من الفواكه والخضراوات.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
01:54 PM
في النهاية خرج من مكانه
في فيديو طريف من ولاية ألاباما الأمريكية، كانت قطتان تتناولان طعامهما من إناء على ممر خشبي، وفجأة ظهرت يد من بين ألواح الخشب! كان هناك من يحاول سرقة طعام القطتين!
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط صاحب القطتين فيديو اللحظات الطريفة في منزله بمدينة دوثان في ولاية ألاباما، حين وضع الطعام للقطتين الصغيرتين؛ لكنه فوجئ بيديْ حيوان الراكون تخرجان من تحت الممر، وتمتدان بين ألواح الخشب حتى قِطَع الطعام الجاف في الإناء فتسحبها إلى أسفل؛ ليأكلها، وبعدها تعود اليدان لتواصلا سرقة الطعام.
وتضيف الصحيفة: تبدو القطتان الصغيرتان غير منزعجتين من الضيف غير المدعو، فتتوقفان لحظة لإلقاء نظرة على يديه قبل العودة إلى الطعام.
وفي النهاية يخرج الراكون من أسفل الممر الخشبي، لينضم إلى القطط ويمد يديه ليأكل معهما.
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"؛ فالراكون حيوان ثديي يستوطن أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة وجنوب كندا، وله وجه يشبه الثعلب وجسم يشبه القط السمين، يبلغ طوله حوالى متر تقريبًا، متضمنًا ذيله الكثيف، ويتراوح وزنه من 2 إلى 12 كيلوجرام، يتغذى على الفئران والعصافير والبيض والحشرات والأسماك والضفادع، بالإضافة لقائمة متنوعة من الفواكه والخضراوات.
، فيديو طريف.. مَن صاحب اليد المتسللة لسرقة طعام القطط؟ ،
المصدر : الخليج 365
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