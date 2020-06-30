، كورونا.. 1010 إصابات جديدة في عمان و717 حالة تعافٍ بالكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - المجموع الإجمالي للمصابين في السلطنة وصل إلى 40070 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (1010) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩، منها (776) حالة لعمانيين، و(234) حالة لغير عمانيين؛ ليصل المجموع الإجمالي للمصابين في البلاد 40070 حالة.

وبيّنت الوزارة أن عدد حالات الشفاء التي سُجلت 1003 حالات، ليبلغ إجمالي المتعافين 23425.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات، ليصل إجمالي وفيات الفيروس إلى 176 حالة وفاة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة الكويت، إلى 37030 حالة، بعد تماثُل 717 حالة جديدة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.عمان فيروس كورونا الجديد